Listeye giren tek Türk: Hande Erçel Cannes raporunda zirvede

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en güçlü kadın yıldızlarından biri olan Hande Erçel, oyunculuk kariyerindeki başarılarını moda dünyasındaki küresel yükselişiyle birleştirerek adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde attığı her adımla dünya basınının markajında olan Erçel, son olarak katıldığı Cannes Film Festivali'nde elde ettiği verilerle rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

CANNES'DA "EN ÇOK KONUŞULAN"TEK TÜRK YILDIZ

Festival boyunca Türkiye'den Demet Özdemir, Melisa Aslı Pamuk ve Özgü Namal gibi pek çok önemli isim kırmızı halıda boy gösterse de, küresel ölçekte en büyük yankıyı Hande Erçel uyandırdı. Uluslararası medya analiz şirketleri Onclusive ve Lefty tarafından yayımlanan raporlar, Erçel'in dünya çapındaki dev yıldızlarla yarıştığını tescilledi.

Onclusive Verileri: Dünya genelindeki "En Çok Konuşulanlar" (Most Talked-About) listesinde 9. sıraya yerleşen Erçel, listeye girmeyi başaran tek Türk oyuncu oldu.

Lefty Raporu: Erçel'in festival süresince temsil ettiği markalara 6.06 milyon dolarlık bir medya değeri (EMV) sağladığı açıklandı. Bu rakam, festivalin en yüksek ticari geri dönüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

KARİYERİNDE ALTIN ÇAĞ

Sadece moda dünyası değil, ekranlardaki projeleriyle de vites yükselten Erçel, geniş hayran kitlesiyle dijital platformların ve televizyon kanallarının en çok talep ettiği isimlerin başında geliyor.

Geçmişte Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı ve Bambaşka Biri gibi yapımlarla büyük izleyici kitlelerine ulaşan oyuncu, şimdilerde yeni projeleriyle konuşuluyor:

Barış Arduç ile yakaladığı yüksek ekran uyumu, sosyal medyanın en çok konuşulan partnerliklerinden biri haline geldi. İkilinin başrolü paylaştığı "Aşk ve Gözyaşı" dizisi büyük bir ilgiyle izlenmişti.

Dijital platforma çekilen romantik komedi dizisi "Aşkı Hatırla" ise, izleyicilerden tam not alarak sevilen yapımlar arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Türkiye'nin sınırlarını aşan bu küresel başarı, Hande Erçel'in sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda dünya çapında bir marka elçisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

