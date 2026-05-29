Listeye giren tek Türk: Hande Erçel Cannes raporunda zirvede

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en güçlü kadın yıldızlarından biri olan Hande Erçel, oyunculuk kariyerindeki başarılarını moda dünyasındaki küresel yükselişiyle birleştirerek adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde attığı her adımla dünya basınının markajında olan Erçel, son olarak katıldığı Cannes Film Festivali'nde elde ettiği verilerle rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

CANNES'DA "EN ÇOK KONUŞULAN"TEK TÜRK YILDIZ Festival boyunca Türkiye'den Demet Özdemir, Melisa Aslı Pamuk ve Özgü Namal gibi pek çok önemli isim kırmızı halıda boy gösterse de, küresel ölçekte en büyük yankıyı Hande Erçel uyandırdı. Uluslararası medya analiz şirketleri Onclusive ve Lefty tarafından yayımlanan raporlar, Erçel'in dünya çapındaki dev yıldızlarla yarıştığını tescilledi.

Onclusive Verileri: Dünya genelindeki "En Çok Konuşulanlar" (Most Talked-About) listesinde 9. sıraya yerleşen Erçel, listeye girmeyi başaran tek Türk oyuncu oldu. Lefty Raporu: Erçel'in festival süresince temsil ettiği markalara 6.06 milyon dolarlık bir medya değeri (EMV) sağladığı açıklandı. Bu rakam, festivalin en yüksek ticari geri dönüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

KARİYERİNDE ALTIN ÇAĞ Sadece moda dünyası değil, ekranlardaki projeleriyle de vites yükselten Erçel, geniş hayran kitlesiyle dijital platformların ve televizyon kanallarının en çok talep ettiği isimlerin başında geliyor.