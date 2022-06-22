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Leyla Tanlar yaptırdığı estetik sonrası tanınmaz hale geldi! Değişimi pes dedirtti

Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu Gülpınar rolüyle tanınan ve uzun zaman sonra dijital platformda yayınlanan Kaçış dizisinde rol alan Leyla Tanlar, son haliyle olay oldu. Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun olan oyuncu, pandemi nedeniyle ertelenen mezuniyet törenine katıldı. Estetikle tanınmaz hale gelen oyuncuya 'Bebek gibiydin ne oldu sana?' şeklinde yorumlar geldi.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 14:10
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Leyla Tanlar yaptırdığı estetik sonrası tanınmaz hale geldi! Değişimi pes dedirtti

Uzun süreden sonra Kaçış dizisiyle izleyici karşısına çıkan Leyla Tanlar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Leyla Tanlar yaptırdığı estetik sonrası tanınmaz hale geldi! Değişimi pes dedirtti

Genç oyuncu üniversiteden mezun oldu, gecikmeli yapılan kep töreninin fotoğraflarını Instagram'da paylaştı

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Leyla Tanlar yaptırdığı estetik sonrası tanınmaz hale geldi! Değişimi pes dedirtti

İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim almaya başlayan Tanlar, 2020'de mezun olmuştu. Pandemi nedeniyle yapılamayan tören, geçtiğimiz gün gerçekleşti.

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Leyla Tanlar yaptırdığı estetik sonrası tanınmaz hale geldi! Değişimi pes dedirtti

Oyuncu, kepli fotoğraflarını sosyal medya "Covid gecikmeli tören" notuyla paylaştı.

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Leyla Tanlar yaptırdığı estetik sonrası tanınmaz hale geldi! Değişimi pes dedirtti

Genç oyuncunun yaptırdığı estetikler oldukça dikkat çekti.