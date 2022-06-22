Leyla Tanlar yaptırdığı estetik sonrası tanınmaz hale geldi! Değişimi pes dedirtti

Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu Gülpınar rolüyle tanınan ve uzun zaman sonra dijital platformda yayınlanan Kaçış dizisinde rol alan Leyla Tanlar, son haliyle olay oldu. Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun olan oyuncu, pandemi nedeniyle ertelenen mezuniyet törenine katıldı. Estetikle tanınmaz hale gelen oyuncuya 'Bebek gibiydin ne oldu sana?' şeklinde yorumlar geldi.