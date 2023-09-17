17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Leyla Tanlar ve Burak Dakak’tan evliliğe ilk adım! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Leyla Tanlar ve Burak Dakak’tan evliliğe ilk adım! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Dizi setinde tanışan Leyla Tanlar ve Burak Dakak'ın arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan eden çift, daha sonrasında da mutluluk pozlarını yayınlamaya devam etti. Son olarak genç çiftten sürpriz haber geldi. Leyla Tanlar ile Burak Dakak, evlilik yolundaki ilk adımı attı.

Giriş Tarihi: 17.09.2023 13:52
  • 1
  • 159
Leyla Tanlar ve Burak Dakak’tan evliliğe ilk adım! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Güzel Günler dizisinde rol alan Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın dizi aşkı gerçek olmuş, ikili sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini ilan etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 159
Leyla Tanlar ve Burak Dakak’tan evliliğe ilk adım! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Sık sık mutluluk pozlarını yayınlayan çiftten sevindiren haber geldi. Leyla Tanlar ile Burak Dakak evlilik yolunda ilk adımı attı.

  • 3
  • 159
Leyla Tanlar ve Burak Dakak’tan evliliğe ilk adım! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Ünlü çift sade bir törenle nişanlandı.

  • 4
  • 159
Leyla Tanlar ve Burak Dakak’tan evliliğe ilk adım! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Törene çiftin yakın arkadaşları olan oyuncu Mert Yazıcıoğlu da katıldı.

  • 5
  • 159
Leyla Tanlar ve Burak Dakak’tan evliliğe ilk adım! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Nişan fotoğraflarıyla gündeme oturan Leyla Tanlar'ın eski fotoğraflarını görenler ise inanamadı. Estetikle yaşadığı değişim pes dedirtti.