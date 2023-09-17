Leyla Tanlar ve Burak Dakak’tan evliliğe ilk adım! Fotoğraflarına beğeni yağdı

Dizi setinde tanışan Leyla Tanlar ve Burak Dakak'ın arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan eden çift, daha sonrasında da mutluluk pozlarını yayınlamaya devam etti. Son olarak genç çiftten sürpriz haber geldi. Leyla Tanlar ile Burak Dakak, evlilik yolundaki ilk adımı attı.