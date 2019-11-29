Leyla Tanlar sosyal medyanın gündemine oturdu! Leyla Tanlar kaç yaşında?

Genç oyuncu Leyla Tanlar son zamanların en çok merak edilen oyuncularından oldu. Genç yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla taktir toplayan Leyla Tanlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni dizisinde Tolga Sarıtaş ile aralarında yakaladıkları uyumla dikkat çeken Leyla Tanlar'ın özel hayatı hakkında her detay merak konusu oldu. Tanlar hakkında araştırma yapan sevenleri en çok yaşını merak etti. İşte Leyla Tanlar ve birçok ünlü ismin yaşı…