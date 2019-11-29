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Leyla Tanlar sosyal medyanın gündemine oturdu! Leyla Tanlar kaç yaşında?

Genç oyuncu Leyla Tanlar son zamanların en çok merak edilen oyuncularından oldu. Genç yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla taktir toplayan Leyla Tanlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni dizisinde Tolga Sarıtaş ile aralarında yakaladıkları uyumla dikkat çeken Leyla Tanlar'ın özel hayatı hakkında her detay merak konusu oldu. Tanlar hakkında araştırma yapan sevenleri en çok yaşını merak etti. İşte Leyla Tanlar ve birçok ünlü ismin yaşı…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 11:50
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Leyla Tanlar sosyal medyanın gündemine oturdu! Leyla Tanlar kaç yaşında?

Genç oyuncu Leyla Tanlar son zamanların en çok merak edilen oyuncularından oldu. Yeni dizisinde Tolga Sarıtaş ile aralarında yakaladıkları uyumla dikkat çeken Leyla Tanlar'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Leyla Tanlar ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Leyla Tanlar sosyal medyanın gündemine oturdu! Leyla Tanlar kaç yaşında?

MERYEM UZERLİ

12 AĞUSTOS 1983

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Leyla Tanlar sosyal medyanın gündemine oturdu! Leyla Tanlar kaç yaşında?

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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Leyla Tanlar sosyal medyanın gündemine oturdu! Leyla Tanlar kaç yaşında?

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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Leyla Tanlar sosyal medyanın gündemine oturdu! Leyla Tanlar kaç yaşında?

HADİSE

22 Ekim 1985