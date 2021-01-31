La Casa De Papel hayranlarına müjde: Fotoğraflar sızdı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında bulunan La Casa De Papel'in yeni sezonu için geri sayım sürüyor. La Casa De Papel için 5. sezon heyecan devam ederken gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Çekimleri başlayan dizinin ekranlara geleceği tarih ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?