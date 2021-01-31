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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri La Casa De Papel hayranlarına müjde: Fotoğraflar sızdı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel hayranlarına müjde: Fotoğraflar sızdı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk dört sezonuyla adından söz ettiren La Casa De Papel için geri sayım başladı. Hayranları sosyal medyada yayınlanan yeni sezon çekim görüntüleri sonrasında büyük heyecana kapıldı. Netflix tarafından gelecek açıklama yakından takip ediliyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 31.01.2021 22:28
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en fazla takip edilen dizileri arasında bulunan La Casa De Papel'in yeni sezonu için geri sayım sürüyor. La Casa De Papel için 5. sezon heyecan devam ederken gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Çekimleri başlayan dizinin ekranlara geleceği tarih ise merak edilen hususlar arasında yer alıyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.
LA CASA DE PAPEL FİNAL Mİ YAPIYOR?
La Casa De Papel final yapıyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
İşte detaylar;
LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI? 1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur. 2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.