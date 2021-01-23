La Casa De Papel hayranlarına müjde: Adım adım soyguna! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin ilk sezonlarında Raquel Murillo isimli polis amirini canlandıran ancak daha sonra taraf değiştirerek karakteri "Lizbon" ismiyle soygun ekibine katılan Itziar Ituño da pek çok "La Casa de Papel" hayranı gibi dizinin nasıl sona ereceğini merak etse de bunun daimi bir son anlamına gelebileceğinden üzüntü duyduğunu belirtiyor. Ancak Ituño verdiği yeni röportajda 6. sezonun çekilme ihtimalini tamamen ihtimal dışı bırakmadı.