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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri La Casa De Papel hayranlarına müjde: Adım adım soyguna! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel hayranlarına müjde: Adım adım soyguna! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyada en fazla takip edilen diziler arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncuları tarafından heyecan uyandıran paylaşımlar gelmeye başladı. Netflix tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 23:41
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk 4 sezonuyla adından bahsettiren La Casa De Papel'in yeni sezonu iple çekiliyor. Netflix'in en başarılı yapımları arasında yer alan dizinin başlama tarihi merak ediliyor. Dizinin oyuncuları tarafından merak uyandıran paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
La Casa De Papel 5. sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. La Casa De Papel final sezonu tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
NETFLİX LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?
La Casa De Papel 5. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. La Casa De Papel'in resmi Twitter hesabından İspanyolca "El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı.
LA CASA DE PAPEL YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
La Casa de Papel'in merakla beklenen 5. sezonunun Alvaro Morte'nin canlandırdığı Profesör ve soygun ekibinin pek çok açıdan imkansız gibi görünen soygunu nihayet tamamlaması bekleniyor.
Dizinin ilk sezonlarında Raquel Murillo isimli polis amirini canlandıran ancak daha sonra taraf değiştirerek karakteri "Lizbon" ismiyle soygun ekibine katılan Itziar Ituño da pek çok "La Casa de Papel" hayranı gibi dizinin nasıl sona ereceğini merak etse de bunun daimi bir son anlamına gelebileceğinden üzüntü duyduğunu belirtiyor. Ancak Ituño verdiği yeni röportajda 6. sezonun çekilme ihtimalini tamamen ihtimal dışı bırakmadı.