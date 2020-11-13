La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İpucu geldi! LCDP yeni sezon tarihi açıklandı mı?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Netflix ekranlarının en çok takip edilen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi iple çekiliyor. Setten çekilen yeni fotoğraflar heyecanı daha üst seviyelere çıkarıyor. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, LCDP yeni sezon tarihi açıklandı mı?