La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım neden yayınlanmadı? 2021 LCDP son 5 bölüm (final) ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in sevilen dizisi La Casa De Papel'de veda zamanı! Netflix tarafından yapılan açıklamada, dizinin son 5 bölümünün bugün ekranlara geleceği bildirilmişti. Ancak son bölümlerin henüz yayınlanmaması nedeniyle izleyicilerin merakı daha da arttı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım neden yayınlanmadı? 2021 LCDP son 5 bölüm (final) ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.12.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL