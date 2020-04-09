Kylie Jenner’ı makyajsız görenler şok oldu! Tanınmaz halde

Dünyanın en güzel kadını olduğunu ifade eden Deniz Seki sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü sanatçı Deniz Seki'nin açıklamaları magazin dünyası ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Deniz Seki'nin kendini dünyanın en güzel kadını ilan etmesinin ardından sosyal medyada makyajsız fotoğrafları paylaşıldı. İşte Deniz Seki'nin o açıklamaları ve makyajsız fotoğrafları.