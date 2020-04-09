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Kylie Jenner’ı makyajsız görenler şok oldu! Tanınmaz halde

Dünyanın en güzel kadını olduğunu ifade eden Deniz Seki sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü sanatçı Deniz Seki'nin açıklamaları magazin dünyası ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Deniz Seki'nin kendini dünyanın en güzel kadını ilan etmesinin ardından sosyal medyada makyajsız fotoğrafları paylaşıldı. İşte Deniz Seki'nin o açıklamaları ve makyajsız fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 17:23
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Kylie Jenner’ı makyajsız görenler şok oldu! Tanınmaz halde

İkinci kez dünyanın en genç milyarderi olan ve Instagram'da yaptığı her paylaşımdan milyonlar kazanan Kylie Jenner makyajsız haliyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Yalnızca rimel sürüp dışarı çıktığı görüntülerini görenler genç milyarderi bu haliyle tanınmakta zorlandı.

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Kylie Jenner’ı makyajsız görenler şok oldu! Tanınmaz halde

İşte Kylie Jenner'ın olay yaratan makyajsız fotoğrafları…

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Kylie Jenner’ı makyajsız görenler şok oldu! Tanınmaz halde

Burcu Esmersoy

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Kylie Jenner’ı makyajsız görenler şok oldu! Tanınmaz halde
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Kylie Jenner’ı makyajsız görenler şok oldu! Tanınmaz halde

Ebru Gündeş