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Kuzey Yıldızı’nın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk ile ekranlara dönen İsmail Demirci, Kuzey karakterine hayat veriyor. Dizide mert, gözü kara bir adamı canlandıran ve Aslıhan Güner ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncunun ekrana dönmesi sevenlerini heyecanlandırdı. Yeni dizisiyle birlikte dikkatleri üzerine çeken İsmail Demirci'nin özel hayatı da araştırılmaya başlandı. Demirci hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte İsmail Demirci'nin merak edilen eşi.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 13:20
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Kuzey Yıldızı’nın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk ile ekranlara dönen İsmail Demirci'nin özel hayatı merak konusu oldu. Demirci hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte İsmail Demirci'nin merak edilen eşi.

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Kuzey Yıldızı’nın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

AHMET KURAL'IN AVUKAT SEVGİLİSİ

Ahmet Kural'ın sevgilisinin 29 yaşında olduğu öğrenildi. 3 aydır birlikte olan çiftin ailelerinin tanıştığı iddia edildi. Bir başka iddiaya göre Çağla Gizem Çelik'e evlenme teklifi eden Ahmet Kural bu yılın sonunda dünyaevine girecek.

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Kuzey Yıldızı’nın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

SAĞLIKLI İLİŞKİ İÇİN...

Çiftin, ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ettikleri öğrenildi.

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Kuzey Yıldızı’nın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

Gönül Yazar, gönlünü kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden'e kaptırdı. 83 yaşındaki Gönül Yazar ve sevgilisi, sosyal medyadan birbirlerine aşk dolu yorumlarda bulunuyor.

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Kuzey Yıldızı’nın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

Yıllar sonra sahnelere dönen Türk Müziği'nin efsane ismi Gönül Yazar, işteki mutluluğu özel hayatta da buldu. 24 yıl aranın ardından önceki akşam 12. Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde hayranlarıyla buluşan 83 yaşındaki sanatçı, sahnede bombayı patlattı.

Kalbinin boş olmadığını söyleyen 'Taş Bebek', "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum" sözleriyle şaşırttı. Daha önce başından 7 evlilik geçen Yazar'ın gönlünün prensi de belli oldu.