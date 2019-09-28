Kuzey Yıldızı’nın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk ile ekranlara dönen İsmail Demirci, Kuzey karakterine hayat veriyor. Dizide mert, gözü kara bir adamı canlandıran ve Aslıhan Güner ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncunun ekrana dönmesi sevenlerini heyecanlandırdı. Yeni dizisiyle birlikte dikkatleri üzerine çeken İsmail Demirci'nin özel hayatı da araştırılmaya başlandı. Demirci hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte İsmail Demirci'nin merak edilen eşi.