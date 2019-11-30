Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner yaşıyla gündem oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız'ı canlandıran Aslıhan Güner, özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun başrolde olduğu dizideki başarılı performansı sonrası sevenleri Aslıhan Güner'i mercek altına aldı. Aslıhan Güner'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner kaç yaşında? İşte Aslıhan Güner ve birçok ismin yaşı.