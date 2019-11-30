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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner yaşıyla gündem oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız'ı canlandıran Aslıhan Güner, özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun başrolde olduğu dizideki başarılı performansı sonrası sevenleri Aslıhan Güner'i mercek altına aldı. Aslıhan Güner'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner kaç yaşında? İşte Aslıhan Güner ve birçok ismin yaşı.

Giriş Tarihi: 30.11.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 17:02
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner yaşıyla gündem oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatı mercek altına alınan Aslıhan Güner'in yaşı merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin yaşı.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner yaşıyla gündem oldu

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner yaşıyla gündem oldu

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner yaşıyla gündem oldu

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner yaşıyla gündem oldu

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

26 Temmuz 1979

NESLİŞAH ALKOÇLAR

2 Aralık 1988