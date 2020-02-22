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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in ortaya çıkan fotoğrafı şok etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız'ı karakterine hayat veren Aslıhan Güner tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri yıllar öncesine ait fotoğraflarını görünce şok oldu. Güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturan Aslıhan Güner'in eski halini görenler inanamadı. İşte Aslıhan Güner'in yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 17:37
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in ortaya çıkan fotoğrafı şok etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Özel hayatı hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğraflarını görünce şok oldu. İşte Aslıhan Güner'in yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in ortaya çıkan fotoğrafı şok etti!

Serenay Sarıkaya

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in ortaya çıkan fotoğrafı şok etti!

Demet Özdemir

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in ortaya çıkan fotoğrafı şok etti!

Demet Özdemir

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in ortaya çıkan fotoğrafı şok etti!

Demet Özdemir1