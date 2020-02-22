Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in ortaya çıkan fotoğrafı şok etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız'ı karakterine hayat veren Aslıhan Güner tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri yıllar öncesine ait fotoğraflarını görünce şok oldu. Güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturan Aslıhan Güner'in eski halini görenler inanamadı. İşte Aslıhan Güner'in yıllar içindeki inanılmaz değişimi...