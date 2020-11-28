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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğuyla ekrana damga vurdu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın ikinci sezonuyla ekrana dönmesinin ardından yeniden gündeme oturan Aslıhan Güner özel hayatıyla merak konusu oldu. Kızıl saçlarıyla ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner'in makyajsız hali görenleri şoke etti. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 15:43
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in makyajsız hali merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Sinem Kobal

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Sinem Kobal

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Özge Gürel

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Özge Gürel