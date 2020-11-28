Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız hali şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğuyla ekrana damga vurdu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın ikinci sezonuyla ekrana dönmesinin ardından yeniden gündeme oturan Aslıhan Güner özel hayatıyla merak konusu oldu. Kızıl saçlarıyla ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner'in makyajsız hali görenleri şoke etti. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...