Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğuyla bu sezona damgasını vururken başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile yakaladıkları uyumla da dikkatleri çekti. Kızıl saçlarıyla ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla görenleri şoke etti. Güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları...