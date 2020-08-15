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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğuyla bu sezona damgasını vururken başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile yakaladıkları uyumla da dikkatleri çekti. Kızıl saçlarıyla ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla görenleri şoke etti. Güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 17:05
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğrafları şoke etti. Güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Ebru Şahin

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Ebru Şahin

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Melike İpek Yalova

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner'in estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Melike İpek Yalova