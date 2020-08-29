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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı karakterle bu yılın en çok konuşulan kadın oyuncularından olan Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Koronavirüs nedeniyle verdiği aradan sonra ekranlara geri dmbeb dizide başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner yakaladıkları uyumla sevilirken aralarındaki çekişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı mercek altına alınırken en çok araştırılan konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 29.08.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 13:41
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı!

Bu yılın en çok konuşulan kadın oyuncularından olan Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı mercek altına alınırken en çok araştırılan konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı!

TİMUÇİN ESEN

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı!

TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı!

İBRAHİM ÇELİKKOL

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı!

İBRAHİM ÇELİKKOL VE EŞİ MİHRE MUTLU