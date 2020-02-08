Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldızı karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan oyucusu olan Aslıhan Güner sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile yakaladıkları uyumla sevilirken aralarındaki çekişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı mercek altına alınırken en çok araştırılan konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.