08 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldızı karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan oyucusu olan Aslıhan Güner sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile yakaladıkları uyumla sevilirken aralarındaki çekişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı mercek altına alınırken en çok araştırılan konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.

Giriş Tarihi: 08.02.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 17:29
  • 1
  • 119
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı yıldız karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in eşi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner'in eşi.

  • 2
  • 119
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı

CANAN ERGÜDER VE EŞİ KENAN ECE

  • 3
  • 119
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı
  • 4
  • 119
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı
  • 5
  • 119
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi bakın kim çıktı

HATİCE ŞENDİL VE EŞİ BURAK SAĞYAŞAR