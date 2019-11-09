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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner tüm dikkatleri üzerine çekti. Kuzey Yıldızı'nda başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner aralarında uyumla sevilirken aralarında çekişmeyle izleyicileri ekran başına bağladı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Aslıhan Güner sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Güner yaptığı paylaşımla binlerce beğeni ve yorum aldı.

Giriş Tarihi: 09.11.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 13:04
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu!

Güzel oyuncu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle büyük bir kitleye ulaşırken, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla magazin dünyasının gündemine oturdu.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu!

Aslıhan Güner'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle başarılı bir performans gösteren Aslıhan Güner dizisinde kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çekerken memleketi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri…

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu!

Akın Akınözü – Ankara