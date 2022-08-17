Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız’ı Aslıhan Güner kız kardeşini paylaştı! Ayırt etmek çok zor

Son olarak 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Aslıhan Güner, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yer yer kız kardeşleri ile fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu takipçilerini şaşkına çevirdi. Güner'in kendisine benzerlikleriyle ilgi toplayan kardeşlerinin güzellikleri görenleri mest etti. Neslihan ve Yasemin adında 2 kız kardeşi olan oyuncu Aslıhan Güner, Instagram hesabından kardeşlerini çok özlediğini ifade ettiği bir paylaşım yapmıştı. Renkli gözlü güzel oyuncunun kardeşleri de güzellikleriyle hayran bıraktı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'i ayırt etmek çok zor… Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. İşte görenlerin 'ikiz misiniz?' dediği kardeşleri...