Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner herkesi şaşırttı! Meğer...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner bu yılın en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Aslıhan Güner, sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Dizide kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in memleketi merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner nereli? İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri...