Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kimmiş!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Kuzey karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan İsmail Demirci tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide başrolü paylaştığı Aslıhan Güner ile aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına bağlayan İsmail Demirci öze hayatıyla merak konusu oldu. Demirci hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte İsmail Demirci'nin merak edilen eşi...