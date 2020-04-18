Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey'i İsmail Demirci herkesi şaşırttı! Meğer...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Kuzey karakteriyle en çok konuşulan oyuncularından olan İsmail Demirci, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başrolü paylaştığı Aslıhan Güner ile yakaladıkları uyum sevilirken aralarındaki çekişme izleyicileri ekran başına kilitledi. İsmail Demirci'nin özel hayatını mercek altına sevenleri başarılı oyuncunun memleketini merak etti. Peki İsmail Demirci nereli? İşte İsmail Demirci ve birçok ünlü ismin memleketi...