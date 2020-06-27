Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın başrolü Aslıhan Güner’in kardeşi görenleri şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle bu sezona damga vuran oyunculardan olan Aslıhan Güner, sosyal medyada da en çok konuşulan oyuncu oldu. Dizideki başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Aslıhan Güner'in kardeşleriyle benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...