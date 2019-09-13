Kuzey Yıldızı ile ekranlara dönen Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

ARADA 30 YAŞ VAR

Acun Ilıcalı yeni sevgilisi 20'lik Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Çağla Ayça Altunkaya ne iş yapıyor? Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile görüntülendi. Peki Çağla Ayça Altunkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağla Ayça Altunkaya instagram hesabı var mı? Sizler için araştırdık... Acun Ilıcalı, önce 20 yaşında ki genç sevgilisi Çağla Ayça ile birlikte Çeşme'de görünütlendi. Önce motorla sürat teknesinin olduğu marinaya geldi. Marinada kısa bir süre kalan çiftin yanına İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç da katıldı.