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Kuzey Yıldızı ile ekranlara dönen Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı
Kuzey Yıldızı-İlk Aşk ile ekranlara dönmeye hazırlanan Aslıhan Güner dizide Yıldız karakterine hayat verecek. Kuzey Yıldızı dizisinde Yıldız karakterine hayat verecek olan Aslıhan Güner otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadını canlandıracak. İsmail Demirci ile başrolü paylaşacak olan güzel oyuncunun ekrana dönecek olması sevenlerini heyecanlandırdı. Güzelliğiyle dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı da araştırılmaya başlanırken Güner hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.
Giriş Tarihi: 13.09.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 13:34
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