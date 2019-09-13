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Kuzey Yıldızı ile ekranlara dönen Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk ile ekranlara dönmeye hazırlanan Aslıhan Güner dizide Yıldız karakterine hayat verecek. Kuzey Yıldızı dizisinde Yıldız karakterine hayat verecek olan Aslıhan Güner otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadını canlandıracak. İsmail Demirci ile başrolü paylaşacak olan güzel oyuncunun ekrana dönecek olması sevenlerini heyecanlandırdı. Güzelliğiyle dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı da araştırılmaya başlanırken Güner hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.

Giriş Tarihi: 13.09.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 13:34
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Kuzey Yıldızı ile ekranlara dönen Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk ile ekranlara dönen güzel oyuncu Aslıhan Güner'in özel hayatı merak konusu oldu. Güner hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.

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Kuzey Yıldızı ile ekranlara dönen Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

ARADA 30 YAŞ VAR

Acun Ilıcalı yeni sevgilisi 20'lik Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Çağla Ayça Altunkaya ne iş yapıyor? Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile görüntülendi. Peki Çağla Ayça Altunkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağla Ayça Altunkaya instagram hesabı var mı? Sizler için araştırdık... Acun Ilıcalı, önce 20 yaşında ki genç sevgilisi Çağla Ayça ile birlikte Çeşme'de görünütlendi. Önce motorla sürat teknesinin olduğu marinaya geldi. Marinada kısa bir süre kalan çiftin yanına İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç da katıldı.

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Kuzey Yıldızı ile ekranlara dönen Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

ACUN VE ÇAĞLA NASIL GÖRÜNTÜLENDİ?

Amerika'nın Miami şehrinde tatilde olan Acun, bir sarışın güzelle motora binerken görüntülenmişti. Bu sarışın güzel herkes tarafından merak edilmişti. Sosyal medya bu konuyla ilgili çalkalanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı şu yorumda bulunmuştu: ''Acun'un sarışın aşkı hiç bitmeyecek galiba." şeklinde yorum yaptı.

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Kuzey Yıldızı ile ekranlara dönen Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Diğer bir kullanıcı ise "Şeyma Subaşı bölüm iki başlıyor. Çok benziyor Şeyma Subaşı'na" ifadelerini kullandı.

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Kuzey Yıldızı ile ekranlara dönen Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR?

Acun Ilıcalı ile birlikte Miami'de motora binerken görüntülenen sarışın güzeli herkes merak ediyor. Sizler için bu güzelin kim olduğunu ortaya çıkardık. 20 yaşında olan Çağla Ayça Altunkaya Yalovalı'dır. Hemşirelik bölümü mezunudur.