HaberlerGaleriKutsi ve Feyza Çıpa’nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Adımın onunla anılmasını istemiyorum demişti…
Kutsi ve Feyza Çıpa’nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Adımın onunla anılmasını istemiyorum demişti…
7 yıldır birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yapan Kutsi ve Feyza Çıpa'nın ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından ayrılık haberini duyuran Feyza Çıpa, 'Adımın onunla aynı cümlede kullanılmasını istemiyorum' demişti. İkilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.04.2020 09:48Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 09:55