Kutsi ve Feyza Çıpa’nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! Adımın onunla anılmasını istemiyorum demişti…

Geçen cuma market alışverişine yalnız çıkan Feyza Çıpa "Artık Kutsi ile aynı arabada bile gezmiyoruz. Evde de sosyal mesafe kuralına uymaya başladık" derken üzgün ve sıkıntılıydı. "Bir sorun mu var?" sorusu karşısında da sessiz kalmayı tercih etmişti.