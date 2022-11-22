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Haberler Galeri Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı! Boneli pozlarıyla gündeme oturan Birce Akalay’ın estetiksiz hali

Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı! Boneli pozlarıyla gündeme oturan Birce Akalay’ın estetiksiz hali

Kuş Uçuşu'nda Lale karakterini canlandıran Birce Akalay oyunculu kadar güzelliğiyle de ilgi oklarını üzerine çekiyor. 38 yaşındaki güzel oyuncu Birce Akalay Yer Gök Aşk dizisi şöhrete kavuşmuştu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncuyu 2.7 milyon kişi takip ediyor. Her pozu beğeni yağmuruna tutulan Birce Akalay'ın eski halini merak edenlerin karşısına çıkan fotoğrafları görenler 'o da estetik harikası çıktı' demeden edemiyor. Öte yandan Akalay'ın son paylaşımı da gündeme oturdu. Oyuncunun boneli paylaşımına 'tesettür çok yakıştı' yorumları yapıldı. İşte sosyal medyanın gündemine oturan Kuş Uçuşu'nun Lale'si Birce Akalay'ın estetiksiz hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:42
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Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı! Boneli pozlarıyla gündeme oturan Birce Akalay’ın estetiksiz hali

Yer Gök Aşk dizisinde canlandırdığı "Havva" karakteri ile şöhrete kavuşmasının ardından esas çıkışını Küçük Ağa dizisi ile yapan ünlü oyuncu Birce Akalay, Senin Uğruna, Asi, Alayıns İsyan, Hayat Bazen Tatlıdır, Evli ve Öfkeli, Siyah Beyaz Aşk, Babil ve Son yaz gibi dizilerde izleyiciyle buluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı! Boneli pozlarıyla gündeme oturan Birce Akalay’ın estetiksiz hali

Son olarak dijital platformda yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Birce Akalay, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Boneli pozları akıllara tesettürü getiren Akalay'ın o pozları görenleri şoke etti.

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Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı! Boneli pozlarıyla gündeme oturan Birce Akalay’ın estetiksiz hali

BONELİ POZLARIYLA GÜNDEME OTURDU

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, güzelliğini gözler önüne seren pozlarıyla da gündeme damga vuruyor.

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Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı! Boneli pozlarıyla gündeme oturan Birce Akalay’ın estetiksiz hali

KAPALI POZLARI OLAY OLDU

Fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Birce Akalay, bir çekim için tesettüre girdi.

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Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı! Boneli pozlarıyla gündeme oturan Birce Akalay’ın estetiksiz hali

Başını kapatan ünlü oyuncu, kameraya poz verdi.