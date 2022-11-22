Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay değişimiyle şoke etti! Estetik harikası çıktı! Boneli pozlarıyla gündeme oturan Birce Akalay’ın estetiksiz hali

Kuş Uçuşu'nda Lale karakterini canlandıran Birce Akalay oyunculu kadar güzelliğiyle de ilgi oklarını üzerine çekiyor. 38 yaşındaki güzel oyuncu Birce Akalay Yer Gök Aşk dizisi şöhrete kavuşmuştu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncuyu 2.7 milyon kişi takip ediyor. Her pozu beğeni yağmuruna tutulan Birce Akalay'ın eski halini merak edenlerin karşısına çıkan fotoğrafları görenler 'o da estetik harikası çıktı' demeden edemiyor. Öte yandan Akalay'ın son paylaşımı da gündeme oturdu. Oyuncunun boneli paylaşımına 'tesettür çok yakıştı' yorumları yapıldı. İşte sosyal medyanın gündemine oturan Kuş Uçuşu'nun Lale'si Birce Akalay'ın estetiksiz hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin estetiksiz halleri...