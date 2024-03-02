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Kuş Uçuşu'nun Lale'si Birce Akalay aşkını itiraf etti! Sevgilisi meğer Ezel dizisinin...

Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncular Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın yeni bir ilişkiye başladığı haberleri gündeme oturdu. Uzun süredir beklenen aşk, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ikilinin el ele sinemada film izlemesiyle ortaya çıktı. Birce Akalay, sürpriz ilişkisi hakkında ilk kez konuşarak bu yeni aşkı doğruladı. İşte Akalay'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:00
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Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay aşkını itiraf etti! Sevgilisi meğer Ezel dizisinin...

Birce Akalay'ın başrolünde yer aldığı Kuş Uçuşu dizisi, Lale Kıran karakteriyle büyük bir ilgi görmüştü. İkinci sezonuyla ekranlara geri dönen dizi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay aşkını itiraf etti! Sevgilisi meğer Ezel dizisinin...

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile üç yıllık evliliği 2017'de sona eren Birce Akalay, bir diğer meslektaşı olan Hakan Kurtaş ile yeni bir ilişkiye başladı.

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Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay aşkını itiraf etti! Sevgilisi meğer Ezel dizisinin...

Önceki gece Asmalımescit'te görüntülenen Birce Akalay, arkadaşlarının yanına geldiğini belirtti. Akalay, "Bugün bir arkadaşımın doğum günü vardı. Oradan da buraya geldim. Güzel havayı değerlendirmek istedim" dedi.

Aşk hayatıyla ilgili konuşmayı tercih etmeyen güzel oyuncunun adı, son olarak Hakan Kurtaş ile anılmıştı.

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Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay aşkını itiraf etti! Sevgilisi meğer Ezel dizisinin...

İTİRAF ETTİ

İkilinin yeni bir aşka yelken açtıkları iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Gülüşümden anlaşılmıyor mu?" diyen Akalay, aşk soruları karşısında, "Doğrudur diyeyim yeterli olur umarım" şeklinde konuştu.

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Kuş Uçuşu’nun Lale’si Birce Akalay aşkını itiraf etti! Sevgilisi meğer Ezel dizisinin...

UĞUR KURTAŞ KİMDİR?

İzmir'de 7 Eylül 1988 tarihinde doğan Hakan Kurtaş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Üniversite eğitimi öncesinde profesyonel basketbol kulüplerinde oynayan, karikatür çizen ve müzikle ilgilenen Kurtaş, aynı zamanda bir müzisyendir. Oyunculuk kariyerine ilk adımını 2010 yılında rol aldığı Ezel dizisiyle atan Kurtaş, 1.82 metre boyunda, 71 kilo ağırlığındadır ve Başak burcudur.