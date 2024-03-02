02 Mart 2024, Cumartesi
Kuş Uçuşu'nun Lale'si Birce Akalay aşkını itiraf etti! Sevgilisi meğer Ezel dizisinin...
Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncular Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın yeni bir ilişkiye başladığı haberleri gündeme oturdu. Uzun süredir beklenen aşk, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ikilinin el ele sinemada film izlemesiyle ortaya çıktı. Birce Akalay, sürpriz ilişkisi hakkında ilk kez konuşarak bu yeni aşkı doğruladı. İşte Akalay'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:00
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