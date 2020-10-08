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Kuruluş Osman’ın yıldızı Saruhan Hünel’in sevgilisi herkesi şaşırttı!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda Alişar karakterine hayat veren Saruhan Hünel, kardeşi Aslı Hünel'in Instagram üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Saruhan Hünel özel hayatıyla merak konusu oldu. Aşk hayatı merak edilen Saruhan Hünel'in sevgilisi merak konusu oldu. İşte Saruhan Hünel'in merak edilen sevgilisi...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 12:40
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Saruhan Hünel’in sevgilisi herkesi şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Alişar Bey karakteriyle büyük beğeni toplayan Saruhan Hünel, kardeşi Aslı Hünel'in Instagram'daki programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalarla tekrar dikkatleri üzerine çeken Saruhan Hünel, özel hayatıyla merak konusu oldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Saruhan Hünel’in sevgilisi herkesi şaşırttı!

Aşk hayatı merak edilen Saruhan Hünel'in sevgilisi merak konusu oldu. Hünel'in adını bile söylemediği sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Saruhan Hünel'in merak edilen sevgilisi…

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Saruhan Hünel’in sevgilisi herkesi şaşırttı!

SEDA BAKAN

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Saruhan Hünel’in sevgilisi herkesi şaşırttı!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Saruhan Hünel’in sevgilisi herkesi şaşırttı!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL