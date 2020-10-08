Kuruluş Osman’ın yıldızı Saruhan Hünel’in sevgilisi herkesi şaşırttı!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda Alişar karakterine hayat veren Saruhan Hünel, kardeşi Aslı Hünel'in Instagram üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Saruhan Hünel özel hayatıyla merak konusu oldu. Aşk hayatı merak edilen Saruhan Hünel'in sevgilisi merak konusu oldu. İşte Saruhan Hünel'in merak edilen sevgilisi...