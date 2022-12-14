Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan doğum hediyesi! Kesenin ağzını açtı

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Evcen "Her şey yolunda, hamileliğim gayet güzel geçiyor, isim konusunda aklımızda bir iki seçenek var ama henüz tam karar vermedik, Karan kardeş fikrine alıştı, kendine arkadaş bekliyor, artık gelsin diyor" dedi.