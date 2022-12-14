Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan doğum hediyesi! Kesenin ağzını açtı
2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evliliklerini Karan adını verdikleri çocuklarıyla taçlandırmıştı. Şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan çift doğum için gün saymaya başladı. Burak Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını açtığı. Aldığı hediye dudak uçuklattı. İşte Burak Özçivit'in Fahriye Evcen için aldığı doğum hediyesi...
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:10Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 09:10