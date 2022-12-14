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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan doğum hediyesi! Kesenin ağzını açtı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan doğum hediyesi! Kesenin ağzını açtı

2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evliliklerini Karan adını verdikleri çocuklarıyla taçlandırmıştı. Şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan çift doğum için gün saymaya başladı. Burak Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını açtığı. Aldığı hediye dudak uçuklattı. İşte Burak Özçivit'in Fahriye Evcen için aldığı doğum hediyesi...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 09:10
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan doğum hediyesi! Kesenin ağzını açtı

İkinci çocuklarını kucağına almak için gün sayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan doğum hediyesi! Kesenin ağzını açtı

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Evcen "Her şey yolunda, hamileliğim gayet güzel geçiyor, isim konusunda aklımızda bir iki seçenek var ama henüz tam karar vermedik, Karan kardeş fikrine alıştı, kendine arkadaş bekliyor, artık gelsin diyor" dedi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan doğum hediyesi! Kesenin ağzını açtı

BÜYÜK JEST

Aş erme durumu olmadığını belirten Evcen "Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama aman şunu yemeyeyim kilo alırım modunda da değilim açıkçası" dedi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan doğum hediyesi! Kesenin ağzını açtı

Burak Özçivit'in doğum hediyesi olarak Fahriye Evcen'e 10 Milyon TL değerinde son model bir aldığı öğrenildi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan doğum hediyesi! Kesenin ağzını açtı

Özel plaka olduğu görülen arabayla ilgili gelen sorulara, çift gülerek teşekkür edip oradan ayrıldı.