Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!

Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizideki başarısıyla adeta kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu, yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Fahriye Evcen'le evliliği ve özel hayatıyla yakından takibe alınan Özçivit'in kardeşi ise gündeme oturdu. Benzerlikleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'in inanılmaz benzerliği...