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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!

Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizideki başarısıyla adeta kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu, yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Fahriye Evcen'le evliliği ve özel hayatıyla yakından takibe alınan Özçivit'in kardeşi ise gündeme oturdu. Benzerlikleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'in inanılmaz benzerliği...

Giriş Tarihi: 05.01.2022 16:37
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!

Özel hayatıyla merak konusu olan Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!

ASLI ENVER'İN KARDEŞİ ANIL ENVER

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bıraktı!