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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit boşandı

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, oyunculuğunun yanısıra özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzerliğiyle gündeme gelen Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit, 2014'ün Haziran ayında evlendiği eşi Ahmet Deniz'den boşandı. Çıkan haberler sonrası Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit magazin dünyasının gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 12:45
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit boşandı

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, oyunculuğunun yanısıra özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzerliğiyle gündeme gelen Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit, 2014'ün Haziran ayında evlendiği eşi Ahmet Deniz'den boşandı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit boşandı

Burak Özçivit'in de katıldığı düğünle dünyaevine giren Ahmet-Burçun Deniz çiftinin, geçtiğimiz yıl boşanma kararı aldığı biliniyordu. İkili, evliliklerini sonlandırdı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit boşandı

Boşanma haberleri sonrası Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit magazin dünyasının gündemine oturdu.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit boşandı

Sevenleri Özçivit ailesinin özel hayatını mercek altına aldı. Hayranları Burak Özçivit'in aslen nereli olduğunu merak etti. Peki Burak Özçivit nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit boşandı

Hilal Altınbilek – İzmir