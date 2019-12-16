Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit boşandı

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, oyunculuğunun yanısıra özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzerliğiyle gündeme gelen Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit, 2014'ün Haziran ayında evlendiği eşi Ahmet Deniz'den boşandı. Çıkan haberler sonrası Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit magazin dünyasının gündemine oturdu.