Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den dikkat çeken paylaşım!

ATV ekranlarının yeni gözdesi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in paylaşımı dikkat çekti. Sevenlerinin sosyal medyadan anbean takip ettiği Burak Özçivit ve Fahriy Evcen, Kuruluş Osman dizisinin setinde de bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit'i oğlu Karan ile ziyaret eden Fahriye Evcen'in paylaşımı gündem olmuştu. Her olayıyla gündemde kalmayı başaran Fahriy Evcen, bu kez sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti.