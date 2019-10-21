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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den dikkat çeken paylaşım!

ATV ekranlarının yeni gözdesi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in paylaşımı dikkat çekti. Sevenlerinin sosyal medyadan anbean takip ettiği Burak Özçivit ve Fahriy Evcen, Kuruluş Osman dizisinin setinde de bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit'i oğlu Karan ile ziyaret eden Fahriye Evcen'in paylaşımı gündem olmuştu. Her olayıyla gündemde kalmayı başaran Fahriy Evcen, bu kez sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 10:31
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den dikkat çeken paylaşım!

Kuruluş Osman dizisi ile Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Cannes'da boy gösterdi. Kuruluş Osman'ın başlamasını heyecanla bekleyen izleyiciler Burak Özçivit'i konuşurken Fahriye Evcen'den şaşırtan paylaşım geldi.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den dikkat çeken paylaşım!

Aldığı doğum kiloları yüzünden eleştirilere maruz kalan 33 yaşındaki Fahriye Evcen Instagram paylaşımıyla herkesi şoke etti. Fahriye Evcen'in son halini görenler, "Kadın isterse her şeyi yapar!" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlü isimlerin değişimleri...

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den dikkat çeken paylaşım!

SERENAY SARIKAYA

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den dikkat çeken paylaşım!

SERENAY SARIKAYA

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den dikkat çeken paylaşım!

BENSU SORAL