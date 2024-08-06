06 Ağustos 2024, Salı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in bir de babasına bakın! Fahriye'nin kayınpederi Bülent Özçivit...
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü olan Burak Özçivit, canlandırdığı Osman Bey karakteri ile izleyicilerin kalbini fethetti. Güçlü performansı ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken Özçivit, özel hayatıyla da gündem oluyor. Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in 2 evladı bulunuyor. Oğulları Karan ve Kerem'i görenler ise dedesine benzetiyor. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:58