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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in bir de babasına bakın! Fahriye'nin kayınpederi Bülent Özçivit...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in bir de babasına bakın! Fahriye'nin kayınpederi Bülent Özçivit...

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü olan Burak Özçivit, canlandırdığı Osman Bey karakteri ile izleyicilerin kalbini fethetti. Güçlü performansı ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken Özçivit, özel hayatıyla da gündem oluyor. Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in 2 evladı bulunuyor. Oğulları Karan ve Kerem'i görenler ise dedesine benzetiyor. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:58
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in bir de babasına bakın! Fahriye’nin kayınpederi Bülent Özçivit...

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, hem başarılı kariyeri hem de Fahriye Evcen ile yürüttüğü mutlu evlilikle parmakla gösterilen çiftler arasında...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in bir de babasına bakın! Fahriye’nin kayınpederi Bülent Özçivit...

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift, Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunuyor. Özel hayatıyla da adından söz ettiren oyuncu bu sefer de babasıyla gündem oldu

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in bir de babasına bakın! Fahriye’nin kayınpederi Bülent Özçivit...

Burak Özçivit'in babası yakışıklı babası Bülent Özçivit'i görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özçivit'in oğlu Karan, özellikle dedesine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in bir de babasına bakın! Fahriye’nin kayınpederi Bülent Özçivit...

Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in bir de babasına bakın! Fahriye’nin kayınpederi Bülent Özçivit...

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