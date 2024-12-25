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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni yaşını böyle kutladılar!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'nda 'Osman Bey' rolüne hayat veren Burak Özçivit, güzel eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile Kerem'le birlikte doğum gününü kutladı. Evcen, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına 'İyi ki doğdun babamız' notunu düştü. İşte 40 yaşına giren Burak Özçivit'in doğum gününden kareler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:09
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e sürpriz doğum günü kutlaması!

"Çalıkuşu" dizisindeki set arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in Karan ve Kerem isminde iki oğlu bulunuyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e sürpriz doğum günü kutlaması!

Şimdilerde atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman"da başrolü oynayan Özçivit, 40 yaşına bastı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e sürpriz doğum günü kutlaması!

Doğum gününden ilik kareler ise eşi Fahriye Evcen'den geldi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e sürpriz doğum günü kutlaması!

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in 40'ıncı yaş gününü, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte kutladı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e sürpriz doğum günü kutlaması!

Evcen, paylaşımına "İyi ki doğduğun babamız, seni çok seviyoruz" şeklinde bir not yazdı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e sürpriz doğum günü kutlaması!

Fahriye Evcen'in paylaşımları...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e sürpriz doğum günü kutlaması!

Fahriye Evcen'in paylaşımları...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e sürpriz doğum günü kutlaması!

Fahriye Evcen'in paylaşımları...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e sürpriz doğum günü kutlaması!

Fahriye Evcen'in paylaşımları...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e sürpriz doğum günü kutlaması!

Fahriye Evcen'in paylaşımları...