25 Aralık 2024, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yeni yaşını böyle kutladılar!
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'nda 'Osman Bey' rolüne hayat veren Burak Özçivit, güzel eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile Kerem'le birlikte doğum gününü kutladı. Evcen, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına 'İyi ki doğdun babamız' notunu düştü. İşte 40 yaşına giren Burak Özçivit'in doğum gününden kareler...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:09