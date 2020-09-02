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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Fahriye Evcen'den geldi...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, dizi için değiştirdiği yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, 2. sezona bomba gibi hazırlanırken peş peşe gelen transfer haberleri izleyicileri heyecanlandırdı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Burak Özçivit Kuruluş Osman'ın 2. sezon afişini paylaştı. Burak Özçivit'in sürpriz paylaşımında yeni imajı dikkat çekti. Özçivit'in Dizinin ilk sezonunda uzun olarak kullandığı saçlarını kestirdiği görüldü. İşte Burak Özçivit'in yeni imajı...
Giriş Tarihi: 02.09.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 13:04
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