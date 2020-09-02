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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Fahriye Evcen'den geldi...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Fahriye Evcen'den geldi...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, dizi için değiştirdiği yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, 2. sezona bomba gibi hazırlanırken peş peşe gelen transfer haberleri izleyicileri heyecanlandırdı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Burak Özçivit Kuruluş Osman'ın 2. sezon afişini paylaştı. Burak Özçivit'in sürpriz paylaşımında yeni imajı dikkat çekti. Özçivit'in Dizinin ilk sezonunda uzun olarak kullandığı saçlarını kestirdiği görüldü. İşte Burak Özçivit'in yeni imajı...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 13:04
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Fahriye Evcen'den geldi...

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken, Burak Özçivit hayranlarına müjdeli haberi verdi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Fahriye Evcen'den geldi...

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Burak Özçivit Kuruluş Osman'ın 2. sezon afişini paylaştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Fahriye Evcen'den geldi...

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in sürpriz paylaşımında yeni imajı dikkat çekti. Burak Özçivit'in yeni imajına ilk yorum oyuncu eşi Fahriye Evcen'den geldi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Fahriye Evcen'den geldi...

Burak Özçivit'in sürpriz paylaşımına eşi Fahriye Evcen'den de destek geldi. Fahriye Evcen eşine kral tacı emojisi ve alkış emojisi ile yorum yaptı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! İlk yorum Fahriye Evcen'den geldi...

Burak Özçivit'in dizinin ilk sezonunda uzun olarak kullandığı saçlarını kestirdiği görüldü...