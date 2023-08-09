09 Ağustos 2023, Çarşamba
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın havuz keyfi sosyal medyayı salladı! “Maşallah size”
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte eşi Fahriye Evcen ve iki çocuğuyla birlikte tatile çıkan yakışıklı oyuncu, oğlu Karan'la havuz keyfini paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan pozlara, "Maşallah size", "Heyt be aslanlar" yorumları geldi. İşte baba oğulun havuz keyfi...
Giriş Tarihi: 09.08.2023 10:57
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