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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın havuz keyfi sosyal medyayı salladı! “Maşallah size”

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın havuz keyfi sosyal medyayı salladı! “Maşallah size”

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte eşi Fahriye Evcen ve iki çocuğuyla birlikte tatile çıkan yakışıklı oyuncu, oğlu Karan'la havuz keyfini paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan pozlara, "Maşallah size", "Heyt be aslanlar" yorumları geldi. İşte baba oğulun havuz keyfi...

Giriş Tarihi: 09.08.2023 10:57
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın havuz keyfi sosyal medyayı salladı! “Maşallah size”

2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın havuz keyfi sosyal medyayı salladı! “Maşallah size”

Şu sıralar iki çocuğuyla birlikte tatilde olan ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın havuz keyfi sosyal medyayı salladı! “Maşallah size”

KARAN VE BURAK'IN HAVUZ KEYFİ

Son olarak Burak Özçivit ve oğlu Karan havuz keyfinden paylaşımlar yaptı. Özçivit'in paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Oyuncunun paylaşımına "Maşallah size", "Heyt be aslanlar" yorumları geldi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın havuz keyfi sosyal medyayı salladı! “Maşallah size”

Özel hayatlarıyla en merak edilen çiftlerden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in iki çocuklarıyla yaşadığı lüks villaları hayran bıraktı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın havuz keyfi sosyal medyayı salladı! “Maşallah size”

29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturan ikiliden Evcen, Beykoz'daki 4 katlı, bahçeli ve havuzlu lüks villalarından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.