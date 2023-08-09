Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın havuz keyfi sosyal medyayı salladı! “Maşallah size”

KARAN VE BURAK'IN HAVUZ KEYFİ

Son olarak Burak Özçivit ve oğlu Karan havuz keyfinden paylaşımlar yaptı. Özçivit'in paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Oyuncunun paylaşımına "Maşallah size", "Heyt be aslanlar" yorumları geldi.