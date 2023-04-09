Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in uyumu tam not aldı! "En yakışan çift"

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden oldu. Kısa süre önce ikinci çocuklarını kucağına alan çift son olarak bayram alışverişinde kameralara yakalandı. Siyahlar içindeki Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin uyumu tam not aldı. İşte "Birbirine en yakışan çift" yorumları yağan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in siyah şıklığı...