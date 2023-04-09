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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in uyumu tam not aldı! "En yakışan çift"

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden oldu. Kısa süre önce ikinci çocuklarını kucağına alan çift son olarak bayram alışverişinde kameralara yakalandı. Siyahlar içindeki Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin uyumu tam not aldı. İşte "Birbirine en yakışan çift" yorumları yağan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in siyah şıklığı...

Giriş Tarihi: 09.04.2023 09:59
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in uyumu tam not aldı! En yakışan çift

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen dizi setinde başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in uyumu tam not aldı! En yakışan çift

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in uyumu tam not aldı! En yakışan çift

Son günlerde sık sık baş başa vakit geçiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen son olarak bayram alışverişinde görüntülendi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in uyumu tam not aldı! En yakışan çift

Siyahlar içindeki Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin uyumu tam not aldı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in uyumu tam not aldı! En yakışan çift

İşte "Birbirine en yakışan çift" yorumları yağan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in siyah şıklığı...