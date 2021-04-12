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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! ‘Ahh… Kalbim’

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, yeni paylaşımlarıyla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Oğlu Karan'ın yeni fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, ilgi odağı oldu. Özçivit ve Evcen'in oğlu minik Karan, yakışıklılığı ile sosyal medyayı saldı. İşte Karan Özçivit'in çok konuşulan fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 10:41
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! ‘Ahh… Kalbim’

Burak Özçivit ile mutlu birlikteliklerini oğlu Karan ile taçlandıran Fahriye Evcen Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! ‘Ahh… Kalbim’

Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın birbirlerinden güzel fotoğraflarını 'Ahh… Kalbimm' notuyla paylaştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! ‘Ahh… Kalbim’

Yaptığı paylaşımlarla hayranlarının gönlünü fetheden ünlü oyuncu, Instagram hesabından oğlu Karan'ın yeni fotoğrafları ilgi odağı oldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! ‘Ahh… Kalbim’

Fahriye Evcen'in bu karelerini gören bazı sosyal medya kullanıcıları Karan'ı bir kez daha babası Burak Özçivit'e benzetmekten kendilerini alamadı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! ‘Ahh… Kalbim’

İşte Karan Özçivit'in o fotoğrafları…