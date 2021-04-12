Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! ‘Ahh… Kalbim’

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, yeni paylaşımlarıyla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Oğlu Karan'ın yeni fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, ilgi odağı oldu. Özçivit ve Evcen'in oğlu minik Karan, yakışıklılığı ile sosyal medyayı saldı. İşte Karan Özçivit'in çok konuşulan fotoğrafları...