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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in çocukları Karan'ın doğum günü iyilik hareketine dönüştü
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları dün 1 yaşına bastı. Karan'ın doğum günü için 1.5 ay öncesinden hazırlık yapmaya başlayan çift aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla bir parti verecekti. Koronavirüs salgını nedeniyle partiyi iptal etmek zorunda kalan çifte hayranlarından müthiş bir sürpriz geldi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hayranları, Karan'ın doğum gününü bir iyilik hareketine dönüştürdü. Minik Karan için Türkiye'deki sekiz ayrı yardım kuruluşuna bağış yapıldı.
Giriş Tarihi: 14.04.2020 09:55Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 10:00