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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in çocukları Karan'ın doğum günü iyilik hareketine dönüştü

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in çocukları Karan'ın doğum günü iyilik hareketine dönüştü

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları dün 1 yaşına bastı. Karan'ın doğum günü için 1.5 ay öncesinden hazırlık yapmaya başlayan çift aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla bir parti verecekti. Koronavirüs salgını nedeniyle partiyi iptal etmek zorunda kalan çifte hayranlarından müthiş bir sürpriz geldi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hayranları, Karan'ın doğum gününü bir iyilik hareketine dönüştürdü. Minik Karan için Türkiye'deki sekiz ayrı yardım kuruluşuna bağış yapıldı.

Giriş Tarihi: 14.04.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 10:00
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in çocukları Karan'ın doğum günü iyilik hareketine dönüştü

Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti, oğulları Karan'ın, 13 Nisan'daki doğum günü partisi için 1.5 ay önce organizasyon yapmıştı. Oyuncu çift, aile üyeleri ve yakın dostlarının da katılımıyla bir davet verecekti. Ancak corona virüs nedeniyle program değişti. 15 kişilik aile yemeği 3 kişiye düştü.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in çocukları Karan'ın doğum günü iyilik hareketine dönüştü

Oğullarıyla birlikte pasta kesecek olan çift, bu anları sosyal medya hesaplarından yapacakları canlı yayında paylaşacaklardı. Fahriye Evcen'in Almanya'daki, Burak Özçivit'in de İstanbul'daki ailesi Karan'ın yaş günü partisine online olarak katıldılar.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in çocukları Karan'ın doğum günü iyilik hareketine dönüştü

Fahriye Evcen oğlu Karan'ı sosyal medya hesabından paylaşarak bir kez daha doğum gününü kutladı. Evcen duygu dolu paylaşımına şunları yazdı:

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in çocukları Karan'ın doğum günü iyilik hareketine dönüştü

Karan'ım… Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku... Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık... Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün... Kutup yıldızım…

Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime... Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbimm…

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in çocukları Karan'ın doğum günü iyilik hareketine dönüştü

Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım…

Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum... İyi ki... Annen :)