Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in çocukları Karan'ın doğum günü iyilik hareketine dönüştü

Karan'ım… Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku... Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık... Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün... Kutup yıldızım…

Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime... Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbimm…