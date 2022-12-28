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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in bebeklerine verecekleri isim belli oldu
Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Burak Özçivit Fahriye Evcen'le evliliğiyle de gündemden düşmedi. Şimdilerde ikinci çocuklarını kavuşmak için gün sayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuklarına verecekleri isim belli oldu.
Giriş Tarihi: 28.12.2022 12:11Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 12:11