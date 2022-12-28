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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in bebeklerine verecekleri isim belli oldu

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in bebeklerine verecekleri isim belli oldu

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Burak Özçivit Fahriye Evcen'le evliliğiyle de gündemden düşmedi. Şimdilerde ikinci çocuklarını kavuşmak için gün sayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuklarına verecekleri isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 12:11
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in bebeklerine verecekleri isim belli oldu

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikinci çocuklarını kucağına almak için saymaya başladı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in bebeklerine verecekleri isim belli oldu

Hamilelik sürecinde fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşan Evcenson olarak beyazlar içinde pozlarını paylaşmıştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in bebeklerine verecekleri isim belli oldu

Fahriye Evcen karnı burnunda pozlarını "Kavuşmaya az kaldı" notunu düşerken Burak Özçivit eşinin karelerine "Bekliyoruz" yorumunda bulunmuştu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in bebeklerine verecekleri isim belli oldu

BEBEĞİN İSMİ BELLİ OLDU

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuklarına verecekleri isim belli oldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in bebeklerine verecekleri isim belli oldu

Çiftin iki ay sonra dünyaya gelecek oğullarına Kerem ismini verecekleri öğrenildi.