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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Milano çıkarması! Pozları sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Milano çıkarması! Pozları sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman dizisindeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'le sanat dünyanın en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Karan ve Kerem adında iki çocuğu bulunan çift, son paylaşımlarıyla yeniden gündeme oturdu. Milano'da tatil yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşk pozlarına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:24
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Milano çıkarması! Pozları sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın yakışıklı yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Milano çıkarması! Pozları sosyal medyayı salladı

Kerem ve Karan adında iki oğlu olan çift son olarak baş başa Milano turuna çıktı. Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Milano çıkarması! Pozları sosyal medyayı salladı

İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Milano pozları...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Milano çıkarması! Pozları sosyal medyayı salladı
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Milano çıkarması! Pozları sosyal medyayı salladı