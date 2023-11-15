Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den Milano çıkarması! Pozları sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman dizisindeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'le sanat dünyanın en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Karan ve Kerem adında iki çocuğu bulunan çift, son paylaşımlarıyla yeniden gündeme oturdu. Milano'da tatil yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşk pozlarına beğeni yağdı.