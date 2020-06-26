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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den bir ilk! Karantina sonrası…

Kuruluş Osman dizisinin final yapmasının ardından izne çıkan Burak Özçivit, vaktinin tamamını ailesiyle birlikte geçirmeye başladı. Karantina sürecinde çok sıkı önlemler alan ve neredeyse hiç dışarı çıkmayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte normal hayatlarına dönmeye başladı. Karantina sonrası ilk kez dışarı çıkan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in gittikleri aile yemeğinden bir kare sosyal medyaya düştü.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 12:01
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den bir ilk! Karantina sonrası…

Kuruluş Osman'ın geçtiğimiz Çarşamba akşamı yayınlanan sezon finalinin ardından dizinin yıldızı Burak Özçivit de tatil moduna girdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarına "Yeni sezonda görüşmek üzere" diyen Özçivit, vaktinin tamamını ailesiyle geçirmeye başladı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den bir ilk! Karantina sonrası…

Karantina dönemini çok sıkı yaşayan ve neredeyse hiç dışarı çıkmayan Burak özçivit ve Fahriye Evcen çifti de normalleşme sürecine girdi.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den bir ilk! Karantina sonrası…

Sevilen oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in gittikleri aile yemeğinden bir kare sosyal medyaya düştü. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Karan ile gittikleri aile yemeğinde yoğun ilgi ile karşılaştı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den bir ilk! Karantina sonrası…

Karantina sürecinde evinin bahçesinde verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen ilgi odağı olmuştu.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den bir ilk! Karantina sonrası…

Gerek aile yaşamlarıyla gerek oyunculuklarıyla sanat dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen aralarındaki yaş farkıyla merak konusu oldu. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...