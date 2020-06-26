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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den bir ilk! Karantina sonrası…
Kuruluş Osman dizisinin final yapmasının ardından izne çıkan Burak Özçivit, vaktinin tamamını ailesiyle birlikte geçirmeye başladı. Karantina sürecinde çok sıkı önlemler alan ve neredeyse hiç dışarı çıkmayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte normal hayatlarına dönmeye başladı. Karantina sonrası ilk kez dışarı çıkan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in gittikleri aile yemeğinden bir kare sosyal medyaya düştü.
Giriş Tarihi: 26.06.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 12:01
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