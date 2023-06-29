29 Haziran 2023, Perşembe
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ailece bayram paylaşımı! Yüzünü yine göstermedi
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Kurban Bayramı'nı aile pozuyla kutladı. Yaptıkları her paylaşımla gündem olan gözde çift, küçük oğulları Kerem'in yüzünü yine kapattığı görüldü. İşte sosyal medyaya da damga vuran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in o bayram pozu!
Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 10:19
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