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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ailece bayram paylaşımı! Yüzünü yine göstermedi

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ailece bayram paylaşımı! Yüzünü yine göstermedi

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Kurban Bayramı'nı aile pozuyla kutladı. Yaptıkları her paylaşımla gündem olan gözde çift, küçük oğulları Kerem'in yüzünü yine kapattığı görüldü. İşte sosyal medyaya da damga vuran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in o bayram pozu!

Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 10:19
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ailece bayram paylaşımı! Yüzünü yine göstermedi

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman ile ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ailece bayram paylaşımı! Yüzünü yine göstermedi

Yaptıkları her paylaşımla gündem olan gözde çiftten, bayram pozu geldi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ailece bayram paylaşımı! Yüzünü yine göstermedi

YENİ DOĞAN BEBEKLERİNİN YÜZÜNÜ KAPATTILAR!

Ünlü çiftin minik oğulları Kerem'in yüzünü yine kapattığı görüldü.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ailece bayram paylaşımı! Yüzünü yine göstermedi

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in o bayram pozu!

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ailece bayram paylaşımı! Yüzünü yine göstermedi