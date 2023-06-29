Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ailece bayram paylaşımı! Yüzünü yine göstermedi

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Kurban Bayramı'nı aile pozuyla kutladı. Yaptıkları her paylaşımla gündem olan gözde çift, küçük oğulları Kerem'in yüzünü yine kapattığı görüldü. İşte sosyal medyaya da damga vuran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in o bayram pozu!