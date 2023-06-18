Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit babasını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Benzerliklerini gören inanamadı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman ile ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Son olarak Babalar Günü'nü kutlayan yakışıklı oyuncu, babası ve oğlu Karan'la karesini paylaştı. Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler şaştı kaldı. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...