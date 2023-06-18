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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit babasını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Benzerliklerini gören inanamadı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit babasını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Benzerliklerini gören inanamadı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman ile ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Son olarak Babalar Günü'nü kutlayan yakışıklı oyuncu, babası ve oğlu Karan'la karesini paylaştı. Özçivit'in babasıyla benzerliğini görenler şaştı kaldı. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Giriş Tarihi: 18.06.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 15:29
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit babasını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Benzerliklerini gören inanamadı

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit babasını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Benzerliklerini gören inanamadı

Sık sık eşi Fahriye Evcen çocuklarıyla paylaşımlarda bulunan yakışıklı oyuncu, bu kez Babalar Günü'nü kutladı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit babasını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Benzerliklerini gören inanamadı

Babası Bülent Özçivit ve oğlu Karan ile karesini yayınlayan Özçivit, "Babaların babasına sevgilerle" notunu düştü.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit babasını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Benzerliklerini gören inanamadı

Burak Özçivit ve babasının benzerliğini görenler şaştı kaldı. İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlü isimlerin babaları...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit babasını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Benzerliklerini gören inanamadı

BERK OKTAY VE BABASI