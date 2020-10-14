Kuruluş Osman'ın yıldızı Alma Terziç’ten bebek müjdesi! Karnı burnunda poz geldi
Son olarak Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Sofia karakteriyle ekranlara gelen Alma Terziç'ten güzel haber geldi. Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız nikah masasına oturan Alma Terziç'in 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Terziç'in paylaşımına çok sayıda beğeni geldi. İşte Alma Terziç'in hamilelik fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 14.10.2020 14:18Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 14:20