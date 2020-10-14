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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Alma Terziç’ten bebek müjdesi! Karnı burnunda poz geldi

Kuruluş Osman'ın yıldızı Alma Terziç’ten bebek müjdesi! Karnı burnunda poz geldi

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Sofia karakteriyle ekranlara gelen Alma Terziç'ten güzel haber geldi. Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız nikah masasına oturan Alma Terziç'in 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Terziç'in paylaşımına çok sayıda beğeni geldi. İşte Alma Terziç'in hamilelik fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 14:20
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Alma Terziç’ten bebek müjdesi! Karnı burnunda poz geldi

Son olarak Kuruluş Osman dizisiyle ekrana gelen Alma Terziç'ten güzel haber geldi.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Alma Terziç’ten bebek müjdesi! Karnı burnunda poz geldi

Geçtiğimiz yıl ocak ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Terziç'in 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hamilelik fotoğraflarını paylaşan Terziç sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Alma Terziç’ten bebek müjdesi! Karnı burnunda poz geldi

Karnı burnunda pozunu yayınlayan Alma Terziç, gönderisine "Gülüyoruz, ağlıyoruz. Zamanı uçuruyoruz. Biz en iyi arkadaşız... 4'ncü ay" notunu düştü.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Alma Terziç’ten bebek müjdesi! Karnı burnunda poz geldi

Hamilelik fotoğraflarıyla ilgi odağı olan Alma Terziç'in eşi merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Alma Terziç başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri…

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Alma Terziç’ten bebek müjdesi! Karnı burnunda poz geldi

ÖZGÜR OZAN