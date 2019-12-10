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Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman, Bala Hatun’u kurtarabilecek mi?

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragman yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi izleyiciyi ekran başına kilitlerken yeni bölümde neler yaşanacağı da merak konusu oldu. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında, Yannis'in kanlı planını hayata geçirip Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u kaçırması dikkat çekerken, Osman'ın "Kanımda dolaşan deli taylar üzerine and olsun ki diriliş ateşini yakacağım!' sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 4. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 13:34
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Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman, Bala Hatun’u kurtarabilecek mi?

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman, Bala Hatun’u kurtarabilecek mi?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır.

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Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman, Bala Hatun’u kurtarabilecek mi?

Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir?

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Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman, Bala Hatun’u kurtarabilecek mi?

Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'e oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir.

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Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman, Bala Hatun’u kurtarabilecek mi?

Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?