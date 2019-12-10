Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman, Bala Hatun’u kurtarabilecek mi?

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragman yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi izleyiciyi ekran başına kilitlerken yeni bölümde neler yaşanacağı da merak konusu oldu. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında, Yannis'in kanlı planını hayata geçirip Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u kaçırması dikkat çekerken, Osman'ın "Kanımda dolaşan deli taylar üzerine and olsun ki diriliş ateşini yakacağım!' sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 4. yeni bölümünde yaşanacaklar...