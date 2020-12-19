Kuruluş Osman’ın Yavlak Arslan’ı Umut Karadağ: Obadaki ilk sahnede…

"1200'LERDE YAŞAMAK GİBİ"

'Kuruluş Osman'da Kayı Boyu'na mensup Çobanoğulları Beyi Yavlak Arslan karakterini canlandıran Umut Karadağ: "İlk geldiğim zaman bacası tütmeyen bir fabrika olarak gördüm platoyu. Her şey çok özenle hazırlanmış ve ayrıntılı düşünülmüş. Ayakkabıdan kostüme, makyajdan sanata ayrı ayrı çalışma alanları var. Modern dünyadan tamamen yalıtılmış bir orman içi. 1200'leri yaşamak gibi oldu. Kondisyonu olmayan bir oyuncu bu dizide öyle kolay kolay yapamaz. Ciddi anlamda hem bedensel güç, hem zeka önemli faktörler. Sadece oyuncular tarafından değil, tüm ekip tarafından müthiş bir efor sarf ediliyor'' sözleriyle setteki atmosferi ve adaptasyon sürecini anlattı.

