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Kuruluş Osman’ın Yavlak Arslan’ı Umut Karadağ: Obadaki ilk sahnede…
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Yavlak Arslan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Umut Karadağ, diziyle ilgili açıklamalar yaptı. Kuruluş Osman setinin bacasız bir fabrikaya benzeten Karadağ, "Modern dünyadan tamamen yalıtılmış bir orman içi. 1200'leri yaşamak gibi oldu." dedi. Sette oyuncularla çok iyi iletişimleri olduğunu belirten Karadağ, "İlk kez Kayı Obası'nda sahne çektiğimde çok şaşırmıştım. Gelen yardımcı oyuncularla birlikte altı yüz kişi kadardık. Atmosfer gürül gürül yaşıyordu. O beni çok etkilemişti" şeklinde yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 17:30
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