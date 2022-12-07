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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! 14 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! 14 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tanıtımına Osman Bey ve Valide İsmihan Sultan arasındaki gerilim damga vurdu. Heyecanın tavan yaptığı tanıtım sonrası Valide İsmihan Sultan karakterine hayat veren Deniz Barut izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Etkili oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Barut'un hayatı merak konusu oldu. İki çocuk annesi olan güzel oyuncunun eski eşinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Deniz Barut'un 14 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi...

Giriş Tarihi: 07.12.2022 16:28
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Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! 14 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Valide İsmihan Sultan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Deniz Barut izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun 14 yıl evli kaldığı eski eşi herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! 14 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Deniz Barut'un eski eşi de ünlü çıktı. İşte Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un eski eşi...

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Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! 14 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

HANDE YENER - KADİR DOĞULU

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Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! 14 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

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Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! 14 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ