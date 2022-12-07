Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! 14 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tanıtımına Osman Bey ve Valide İsmihan Sultan arasındaki gerilim damga vurdu. Heyecanın tavan yaptığı tanıtım sonrası Valide İsmihan Sultan karakterine hayat veren Deniz Barut izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Etkili oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Barut'un hayatı merak konusu oldu. İki çocuk annesi olan güzel oyuncunun eski eşinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Deniz Barut'un 14 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi...