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Kuruluş Osman’ın Turgut Bey’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! Bakın kimmiş…

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a Turgut Bey rolüyle dahil olan Rüzgar Aksoy, merak uyandırdı. Başarılı oyunculuğuyla diziye farklı bir heyecan katan Aksoy, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özellikle Kara Sevda dizisiyle yıldızı parlayan Aksoy, Kuruluş Osman dizisiyle kariyerinin zirvesine çıktı. Yakışıklı oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar sevgilisini görünce şaştı kaldı. İşte Turgut Bey rolüyle kendisine hayran bırakan Rüzgar Aksoy'un sevgilisi...

Giriş Tarihi: 01.12.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 14:27
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Kuruluş Osman’ın Turgut Bey’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! Bakın kimmiş…

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Turgut Bey karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Rüzgar Aksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncunun hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Turgut Bey’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! Bakın kimmiş…

İşte Turgut Bey rolüyle kendisine hayran bırakan Rüzgar Aksoy'un sevgilisi…

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Kuruluş Osman’ın Turgut Bey’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! Bakın kimmiş…

ALİNA BOZ VE SEVGİLİSİ MİTHAT CAN ÖZER

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Kuruluş Osman’ın Turgut Bey’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! Bakın kimmiş…

NERGİS ÖZTÜRK - CEMAL TOKTAŞ

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Kuruluş Osman’ın Turgut Bey’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! Bakın kimmiş…

NERGİS ÖZTÜRK - CEMAL TOKTAŞ