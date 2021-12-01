Kuruluş Osman’ın Turgut Bey’i Rüzgar Aksoy’un sevgilisi ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! Bakın kimmiş…

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a Turgut Bey rolüyle dahil olan Rüzgar Aksoy, merak uyandırdı. Başarılı oyunculuğuyla diziye farklı bir heyecan katan Aksoy, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özellikle Kara Sevda dizisiyle yıldızı parlayan Aksoy, Kuruluş Osman dizisiyle kariyerinin zirvesine çıktı. Yakışıklı oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar sevgilisini görünce şaştı kaldı. İşte Turgut Bey rolüyle kendisine hayran bırakan Rüzgar Aksoy'un sevgilisi...