Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç gizlice evlendi! İşte Alma Terziç'in eşi…

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç gizlice evlendi. Kuruluş Osman yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Dizide canlandırdığı Sofia karakterindeki başarısıyla en dikkat çeken oyunculardan olan Alma Terziç'in evlilik haberi ise hayranlarını şoke etti. Ocak ayında nikah masasına oturan Alma Terziç, evliliğini Instagram hesabından soyadını değiştirerek duyurdu. Güzel oyuncunun evlendiği isim ise tanıdık biri çıktı. İşte Alma Terziç'in eşi...