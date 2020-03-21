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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç gizlice evlendi! İşte Alma Terziç'in eşi…

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç gizlice evlendi. Kuruluş Osman yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Dizide canlandırdığı Sofia karakterindeki başarısıyla en dikkat çeken oyunculardan olan Alma Terziç'in evlilik haberi ise hayranlarını şoke etti. Ocak ayında nikah masasına oturan Alma Terziç, evliliğini Instagram hesabından soyadını değiştirerek duyurdu. Güzel oyuncunun evlendiği isim ise tanıdık biri çıktı. İşte Alma Terziç'in eşi...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 13:04
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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç gizlice evlendi! İşte Alma Terziç'in eşi…

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Sofia kararterine hayat veren Almaz Terciz sürpriz evliliğiyle gündeme oturdu.

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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç gizlice evlendi! İşte Alma Terziç'in eşi…

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Bosna-Hersekli oyuncu Alma Terziç evliliğini kendi Instagram hesabından duyurdu.

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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç gizlice evlendi! İşte Alma Terziç'in eşi…

Murat Saraçoğlu ile yaklaşık 1 yıldır beraber olan Terzic, 30 Ocak'ta sessizce nikâh masasına oturdu. Terzic ve Saraçoğlu'nun yoğun iş tempoları nedeniyle balayına çıkamadığı öğrenildi.

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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç gizlice evlendi! İşte Alma Terziç'in eşi…

Instagram hesabında adını Alma Terzic Saraçoğlu diye değiştirerek evliliği duyuran oyuncu, Türk pasaportunu da paylaşarak altına şu notu düştü: "Bir Türk'le uğraşılmaz, ben iki kere Türk'üm."

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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç gizlice evlendi! İşte Alma Terziç'in eşi…

İşte Alma Terzic ve yönetmen eşi Murat Saraçoğlu