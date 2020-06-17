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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da oyuncu çıktı!

Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da oyuncu çıktı!

Kuruluş Osman yayınlandığı her bölümüyle reyting rekorları kırarken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündeminden yer aldı. Dizide Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkatleri üzerine çeken ve özellikle Osman Bey'in kutlu rüyası sahneleriyle diziye damga vuran Seda Yıldız, en çok araştırılan isimlerden oldu. Özel hayatıyla da en merak edilen oyunculardan olan Seda Yıldız'ın oğlunu görenler çok şaşırdı. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Seda Yıldız'ın oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. Seda Yıldız'ın oğlu bakın hangi ünlü çıktı.

Giriş Tarihi: 17.06.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 18:49
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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da oyuncu çıktı!

Kuruluş Osman her bölümüyle ekranlara damgasını vururken, dizide Şeyh Edebalı karakterine hayat veren Seda Yıldız gündeme oturdu. Şeyh Edebalı Osman Bey'e verdiği öğütler ile izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyanın da ilgi odağı olan Seda Yıldız'ın özel hayatını araştıranlar, Yıldız'ın oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. Seda Yıldız'ın oğlu bakın hangi ünlü çıktı!

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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da oyuncu çıktı!

KEREM ALIŞIK'IN OĞLU SADRİ

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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da oyuncu çıktı!

KEREM ALIŞIK'IN OĞLU SADRİ

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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da oyuncu çıktı!

SİBEL TURNAGÖL'ÜN OĞLU SADRİ

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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da oyuncu çıktı!

SİBEL TURNAGÖL'ÜN OĞLU SADRİ