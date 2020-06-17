Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da oyuncu çıktı!

Kuruluş Osman yayınlandığı her bölümüyle reyting rekorları kırarken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündeminden yer aldı. Dizide Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e verdiği öğütlerle dikkatleri üzerine çeken ve özellikle Osman Bey'in kutlu rüyası sahneleriyle diziye damga vuran Seda Yıldız, en çok araştırılan isimlerden oldu. Özel hayatıyla da en merak edilen oyunculardan olan Seda Yıldız'ın oğlunu görenler çok şaşırdı. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Seda Yıldız'ın oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. Seda Yıldız'ın oğlu bakın hangi ünlü çıktı.